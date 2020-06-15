وجه رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بمنع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من إبداء الآراء السياسية في الإعلام ، حسبماذكر موقع روسيا اليوم.
وأظهرت وثيقة بتوقيع السكرتير العسكري للكاظمي، توجيهه بمنع منتسبي الأجهزة العسكرية والامنية والقادةوالآمرين من إبداء آراء سياسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويجري الكاظمي حملة في المؤسستين الأمنية والعسكرية لإعادة هيكلتهما، خاصة بعد التنقلات والتغييرات التي أحدثها على مستوى رئيس أركان الجيش فما دون.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يوجه بمنع الأجهزة الأمنية من إبداء الآراء السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.