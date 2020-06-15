الكاظمي يوجه بمنع الأجهزة الأمنية من إبداء الآراء السياسية

وجه رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بمنع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من إبداء الآراء السياسية في الإعلام ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ذكر موقع روسيا اليوم. وأظهرت وثيقة بتوقيع السكرتير العسكري للكاظمي، توجيهه بمنع منتسبي الأجهزة العسكرية والامنية والقادة والآمرين من إبداء آراء سياسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويجري الكاظمي حملة في المؤسستين الأمنية والعسكرية لإعادة هيكلتهما، خاصة بعد التنقلات والتغييرات التي أحدثها على مستوى رئيس أركان الجيش فما دون. والآمرين من إبداء آراء سياسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.ويجري الكاظمي حملة في المؤسستين الأمنية والعسكرية لإعادة هيكلتهما، خاصة بعد التنقلات والتغييرات التي أحدثها على مستوى رئيس أركان الجيش فما دون.

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