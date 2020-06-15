كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الجنوبية يحث الشمال على العودة إلى المحادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، على الامتناع عن إثارة التوتر والعودة إلى الحوار بعد التهديدات التي وجهتها وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ بقطع العلاقات واتخاذ إجراءات عسكرية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

أثار اشتعال التوتر الأخير بين الجارتين الخوف من استفزاز عسكري من قبل الشمال، وشكل نكسة أخرى وسط محادثات متوقفة لكبح جماح برامجها النووية والصاروخية.

إلى جانب التهديد بقطع العلاقات، بثت وسائل الإعلام الحكومية في الأيام القليلة الماضية إمكانية إغلاق مكتب اتصال مشترك في الشمال وتدابير انتقامية لحملة من المنشقين على نشر منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.

وقال مون في اجتماع مع كبار المساعدين، مشيرًا إلى الاتفاقات المبرمة في قمة الزعيمين في 2018، إن "وعود السلام في شبه الجزيرة الكورية التي قدمها الرئيس كيم جونغ أون امام 80 مليون نسمة لا يمكن الرجوع فيها".

وأضاف: "على كوريا الشمالية ألا تقطع الاتصالات وتزيد التوتر وتحاول العودة إلى حقبة المواجهة الماضية.. آمل أن تحل المشاكل الصعبة وغير المريحة من خلال الاتصالات والتعاون."

Advertisements

جاءت تصريحات مون في الوقت الذي احتفلت فيه كوريا الجنوبية بالذكرى السنوية العشرين يوم الاثنين للقمة الأولى بين البلدين التي تعهدت بتعزيز الحوار والتعاون.

في قمتهم الأولى في عام 2018، وقع مون وكيم على إعلان للعمل من أجل "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية" ووقف "جميع الأعمال العدائية".

لكن قطعت كوريا الشمالية الخطوط الساخنة مع جارتها الأسبوع الماضي وتعهدت بتعليق جميع الاتصالات إذا لم توقف سيول المنشقين عن إرسال منشورات ومواد أخرى.

وقال مون في رسالة منفصلة "يؤسفني أيضًا أن العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وبين الكوريتين لم تحرز أي تقدم كما هو متوقع.. لكن الأهم هو الثقة، التي يجب أن يبنيها الجنوب والشمال من خلال الحوار المستمر".

