كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مسئول أمريكي: إدانة روسيا لعنصر سابق بالبحرية الامريكية يهدد العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح السفير الامريكى لدى روسيا، جون سوليفان، اليوم الاثنين، أن الحكم الروسى على العضو السابق بالبحرية الامريكية، بول ويلان، بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس سيضر بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، وفقا لما ذكرته وكالة انباء انترفاكس.

وقال محامي ويلان بعد النطق بالحكم أنه تم إبلاغ موكله بأنه سيكون جزءًا من تبادل أسرى مع مواطن روسي محتجز في الولايات المتحدة، وهو أمر قالت وزارة الخارجية الروسية إنها اقترحته في مناسبات عديدة.

وقد أدانت محكمة روسية ويلان بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة في وقت سابق من يوم الاثنين وحكمت عليه بالسجن 16 عاما بعد محاكمة مغلقة قال دبلوماسيون أمريكيون إنها غير عادلة وغير شفافة.

