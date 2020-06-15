كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تستدعي السفير التشيكي وتعتزم طرد دبلوماسيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير التشيكي، اليوم الاثنين، وسط توترات دبلوماسية بين موسكو وبراغ، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وأعلنت الحكومة التشيكية، أن اثنين من العاملين في السفارة الروسية في براغ شخصان غير مرغوب فيهما في وقت سابق من هذا الشهر وأمرتهما بالمغادرة، كماأوردت وكالة "رويترز".

وفي المقابل، ستعلن روسيا، اليوم الاثنين، أن اثنين من الدبلوماسيين التشيكيين شخصين غير مرغوب فيهما بعد أن طردت براج اثنين من الموظفين الدبلوماسيين الروس هذا الشهر، وفقًا لما نقلته وكالة الإعلام الروسية عن السفير التشيكي في موسكو.

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وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من عشرة آلاف.

وسجل البلد الذي يقطنه 10.7 مليون نسمة 10024 إصابة مؤكدة بالفيروس حتى أمس الأحد و329 وفاة في حين بلغ عدد المتعافين 7226.

وتراوحت الزيادة اليومية بين 31 و74 إصابة خلال الأسبوعين الماضيين.

وفتحت التشيك حدودها مع معظم دول الاتحاد الأوروبي هذا الشهر وزادت الحد الاقصى للتجمعات العامة إلى 500 فرد.