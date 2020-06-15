كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر " إيزي جيت " تستأنف رحلاتها الجوية بمزيد من التدابير الوقائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلقت إيزي جيت في السماء للمرة الأولى منذ 30 مارس، اليوم الاثنين، حيث استأنفت شركة الطيران البريطانية عددًا صغيرًا من الرحلات الداخلية بشكل أساسي بعد أسابيع من الإغلاق، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

ركب الركاب، الذين يجب عليهم بموجب قواعد إيزي جيت الجديدة ارتداء أقنعة الوجه، أول رحلة لشركة طيران من مطار جاتويك بلندن إلى غلاسكو في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.

وقال الرئيس التنفيذي يوهان لوندغرين إن شركة الطيران "متحمسة للغاية" لاستئناف رحلاتها، موضحا ان إجراءات حماية الركاب تم الاتفاق عليها مع المنظمين. واضاف "ان الطيران آمن تماما".

تبدأ شركة الطيران بأدنى حد من الخدمة، حيث تسير بشكل أساسي على طرق داخل بريطانيا إلى مدن تشمل إدنبرة وبلفاست. كما تستأنف بعض الخطوط الداخلية والدولية من فرنسا وسويسرا وإيطاليا والبرتغال.

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وبينما يتم فتح الحدود في جميع أنحاء أوروبا، تعرض انتعاش السفر المأمول في السوق المحلية لبريطانيا من إيزي جيت للخطر بسبب قانون الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للقادمين.

وقد بدأت إيزي جيت، إلى جانب شركتي الخطوط الجوية البريطانية وريان إير، إجراءات قانونية يوم الجمعة ضد سياسة الحجر الصحي في محاولة لإبطالها. وقال لوندغرين إن بريطانيا أدخلت الحجر الصحي لأن بقية أوروبا تزيل القيود.

وصرح لرويترز: "لا نرى أن ذلك منطقي من وجهة نظر الصحة العامة" مضيفا أنه كان له "تأثير مثبط للغاية" على الحجوزات الجديدة في المملكة المتحدة.

وأوضح أن هناك مجالًا لزيادة عدد الوجهات وتكرار الرحلات مع تقدم الصيف، ولكن ما إذا كان الحجر الصحي في مكانه سيكون عاملًا.