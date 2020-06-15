كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: تركيا تريد السيطرة على النفط والغاز في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، أن تركيا تريد السيطرة على النفط والغاز في ليبيا والوصول للهلال النفطي الليبي.

وقال المسماري، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن ماحدث في ترهونة واضح من انتهاكات الميليشيات.

وقد أمر أردوغان، مليشيات ليبيا باقتحام مجمع غاز مليتة لوقف ضخ الغاز الليبي لإيطاليا اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان، وبذلك يُحقق أردوغان أهدافه على حساب دماء الأبرياء.

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وطالب المسماري، بضرورة محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه الجرائم، مؤكدًا أن هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا تحت المظلة التركية.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المسماري أن الموقف العسكري يسير حسب الخطط الموضوعة، وأن الميليشيات التابعة لحكومة فائز السراج في طرابلس تسجل خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

ويسعى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة طرابلس، من قبضة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق التي تمدها أنقرة بالميليشيات للمحاربة في صفوفها ضد القوات المسلحة.