كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مخاوف بشأن حرية الصحافة في الفلبين بعد اتهام ماريا ريسا بالتشهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدينت الصحافية الفلبينية المخضرمة، ماريا ريسا، التي وضع موقعها على الإنترنت الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي تحت رقابة صارمة، بتهمة التشهير، اليوم الاثنين، وتواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ست سنوات، في حكم يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضربة لحرية الإعلام.

وأثار القرار القلق بشأن حقوق الإنسان في بلد أسفرت فيه حرب "دوتيرتي" على المخدرات عن مقتل الآلاف وجدد مؤخرًا تهديده بقتل تجار المخدرات، على الرغم من الإدانة في تقرير للأمم المتحدة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال القاضية رينديلا إستاسيو مونتيسا، لدى إصدار الحكم ضد "ريسا"، 56 سنة، وهو مواطن أمريكي فلبيني مزدوج الجنسية، إن ممارسة الحرية يجب ويلزم استخدامها مع إيلاء الاعتبار الواجب لحرية الآخرين.

وأضافت القاضية، أن رضا واجه عقوبة تصل إلى ست سنوات في السجن.

كما تم إدانة رينالدو سانتوس، وهو باحث وكاتب سابق في Rappler. وكلاهما مُنحا بكفالة انتظارًا للاستئناف.

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تم اتهام "ريسا"، الرئيس التنفيذي لـ Rappler (www.rappler.com) وصحفية سابقة في CNN، بتهمة "التشهير السيبراني" بسبب مقال في العام 2012 الذي ربط رجل أعمال بالأنشطة غير القانونية.

بعد صدور الحكم، تعهدت "ريسا" بعدم الصمت واتهمت القضاء بالتواطؤ في حملة لخنق حرية الصحافة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وصرحت للصحافيينك "نحن في الهاوية إذا سقطنا نحن لم نعد دولة ديموقراطية".

ومن المتوقع أن يوقع قريبًا قانونًا لمكافحة الإرهاب يخشى معارضوه أن يستهدفهم، لكنه يقول، إنه ضروري لمحاربة التطرف.

لصدمة الكثيرين، اضطر المذيع الرائد ABS-CBN Corp ، الذي انتقد "دوتيرتي"، إلى إيقاف البث الشهر الماضي بعد انتهاء ترخيصه.