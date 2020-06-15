شوقي: فاجأني التفاعل مع “جاوبني لله”.. ووجب تعويض ناس من الوسط الفني”كتموت بالجوع”- فيديو

حقق الفنان أحمد شوقي، عودة ناجحة بمنطق الأرقام، عقب الركود، الذي عرفته ساحة الإصدارات، حيث تمكن عمله الجديد “جاوبني لله” من بلوغ 3 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة.

أحمد شوقي في حديثه لـ”اليوم 24″، قال إن تجسيده لدور طبيب في الكليب، بمثابة تكريم للأطباء جنود الجائحة، مشيرا إلى أنه لم يتوقع النجاح الكبير، الذي ناله عمله في الأيام الأولى من إصداره.

وتحدث أحمد شوقي، عن الحملة الخيرية التضامنية، التي قام بها في شهر رمضان، عبر توزيع قفف للمساعدات الغذائية على أسر في 4 مدن مختلفة، كما سلط الضوء في أجوبته على الوضع الصعب، الذي عاشه فنانون، ومسيقيون، و لا يزال مستمرا لحدود الساعة تاثرا بتداعيات كورونا، منبها إلى افتقار القطاع إلى الهيكلة الضرورية، وقال عن المتضررين: “ناس بالصح كتوفى بالجوع”.

وتحدث شوقي عن الشائعات، التي تلحقه في كل مرة، معتبرا أنه اكتسب مناعة منها، وأصبح لا يعيرها أي اهتمام، ليعيش حياته بشكل طبيعي دون الخوف منها.