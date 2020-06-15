حصيلة كورونا.. الرباط سلا القنيطرة تسجل أكبر عدد إضافي والحالات النشطة تقفز إلى 847- تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 3 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 9 جهات الباقية أية حالات جديدة.

واكتشف أغلب حالات الإصابة الـ45 الجديدة، في جهة الرباط سلا القنيطرة، وقد اكتشفت بها 31 حالة جديدة، فيما سجلت 10 حالات جديدة بجهة مراكش آسفي، مقابل 4 حالات بجهة الدار البيضاء سطات .

وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع، منذ بداية الأزمة، إلى 8838 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم. موزعة بين: الدارالبيضاء – سطات 2910 حالة، ومراكش- أسفي 1610 حالة، وطنجة- تطوان- الحسيمة 1343 حالة، وفاس- مكناس 1054 حالة، والرباط- سلا- القنيطرة 861 حالة، ودرعة- تافيلالت 586 حالة، والشرق 197 ، وبني ملال- خنيفرة 129 ، وسوس- ماسة 90، وكلميم- واد نون 48 ، والداخلة- وادي الذهب 5 حالات، والعيون- الساقية الحمراء 5، مع الإشارة إلى أن عددا من الجهات لم تعد فيها أية حالة نشطة.

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وباحتساب استقرار عدد الوفيات في 212 حالة، وتسجيل 14 حالة شفاء جديدة، يكون إجمالي عدد الحالات النشطة قد ارتفع مجددا ليصل إلى 847 حالة، حتى صباح اليوم، يبقى جلها في جهات الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة.

أما من حيث حجم الكشوفات، فقد أجرت المختبرات الوطنية خلال 16 ساعة الأخيرة ما مجموعه 9068 تحليلا، كشف عن استبعاد 9023 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.