محمد رمضان يعلن تجسيده حياة “إمبراطور” التمثيل أحمد زكي

كشف الفنان المصري، محمد رمضان، أنه سيقدم بطولة مسلسل عن النجم الراحل، أحمد زكي، في الموسم الرمضاني المقبل.
وأعلن محمد رمضان، ليلة أمس الأحد، أنه سيحقق حلمه، أخيرا، بتجسيد شخصية النجم المصري أحمد زكي، وهي الأمنية، التي عبر عنها سابقا.
ونشر رمضان، عبر أنستغرام، لقاء تلفزيا منذ 8 سنوات، ذكر فيه أنه يتمنى تجسيد شخصية أحمد زكي، وقال في وصفه إنه “رئيس جمهورية التمثيل”.
وتمكن رمضان بعد 8 سنوات أن يحقق حلمه، إذ أعلن أن مسلسله المقبل، المقرر عرضه في موسم الدراما في شهر رمضان المقبل سيكون تحت عنوان “الإمبراطور.. أحمد زكي”.
وحقق رمضان، في الموسم الرمضاني الماضي، نجاحا واسعا في مصر، والوطن العربي، بفضل مسلسل البرنس، الذي لعب بطولته.
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