أزيلال.. العثور على جثة أب لطفلين وضع حدا لحياته بطريقة مؤلمة

أقدم شاب في الثلاثينات من عمره، وهو أب لطفلين، في جماعة أيت محمد، ضواحي أزيلال، أمس الأحد، على وضع حد لحياته بالانتحار شنقا.

وحسب مصادر محلية، فإن جثة الهالك عثر عليها معلقة بواسطة حبل داخل منزل أسرته في منطفة أكمير، لأسباب لاتزل مجهولة.

ووفق المصدر ذاته، فإن السلطات المحلية، والأمنية حلت في مكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات وفاة الهالك، الذي يبلغ من العمر 26 سنة.

ونقلت جثة الهالك، إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في أزيلال، قصد إخضاعها لتشريح طبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.