اليونان تفتح أبوابها مجددًا أمام السياح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الإثنين، فتح أبوابها أمام السياح مع توقع أولى رحلات الطيران الدولية إلى مدينتي أثينا، وثيسالونيكي الشمالية حيث لن يواجه الركاب اختبارات إلزامية لوباء كورونا المستجد.
ورفعت السلطات الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا وإسبانيا وهولندا، كما أعادت فتح الفنادق، والمتاحف الموسمية، وصالات الألعاب الرياضية في إطار خطة إعادة فتح الأعمال على مراحل.
وأوضحت السلطات أن الرحلات الدولية المباشرة إلى المطارات اليونانية الإقليمية، بما في ذلك الجزر اليونانية، ستبدأ في الأول من تموز/ يوليو. وسيخضع الزائرون لاختبارات عشوائية لفيروس كورونا.
وفرضت الحكومة اليونانية إغلاقًا صارمًا في وقت مبكر من تفشي المرض في البلاد، وهي خطوة يرجع الفضل إليها في الحد من الوفيات والأمراض الخطيرة.
وأشار آخر تحديث رسمي صدر عن وزارة الصحة اليونانية، أمس الأحد، إلى عدم حدوث وفيات يومية جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد في البلاد منذ خمسة أيام، كما لم توقف عدد الإصابات المؤكدة عند 3121 منذ أسبوع.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليونانية حرصت على إنقاذ ما تبقى من موسم السياحة الصيفي لأنه يمثل ما يزيد عن 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما وأن البلاد تحاول الخروج من أزمة مالية استمرت عقدًا من الزمن، وأدت إلى ثلاث عمليات إنقاذ دولية ومحو ربع الاقتصاد.
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