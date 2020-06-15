أم الفحم: اعتقال مشتبه بإطلاق نار وإصابة شخص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، شابا يبلغ من العمر 25 عاما من سكان أم الفحم، للاشتباه بضلوعه في جريمة إطلاق نار وإصابة أحد المواطنين في المدينة بجروح.
وتعود حيثيات الجريمة إلى مساء أمس، الأحد، حينما تعرض شاب لإطلاق نار، أحيل على أثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح وصفت بأنها طفيفة.
هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الخضيرة، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.
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