مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال شبان تصدوا للمتطرف غليك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت في ساحات الحرم لتأمين عملية الاقتحام، فيما قام عناصر من شرطة الاحتلال بالاعتداء على بعض الشبان وإبعادهم عن مسار الاقتحامات..

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تقدمهم عضو الكنيست السابق يهودا غليك الذي ألقى في ساحات المسجد شروحات للمستوطنين عن "الهيكل المزعوم".

وذكرت أن 37 مستوطنا الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما قام بعضهم بتأدية طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة" قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، تواصل سلطات الاحتلال فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، إذ احتجزت شرطة الاحتلال بعض هويات المصلين عند البوابات الخارجية، وواصلت منع العشرات من دخول المسجد لإبعادهم عنه لفترات متفاوتة.

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واعتقلت قوات الاحتلال اليوم أربعة شبان مقدسيين من حي واد الجوز تتراوح أعمارهم بين 18 -25 عاما ممن تصدوا لاقتحام يهودا غليك قبل عشرة أيام لخيمة عزاء الشهيد إياد الحلاق، حيث تم تمديد اعتقالهم حتى بعد غد الأربعاء وسيمثل أحدهم أمام المحكمة اليوم.

وكان خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، حذر من محاولات الاحتلال تفريغ المسجد الأقصى والسيطرة على الجهة الشرقية الملاصقة لمصلى باب الرحمة، بعد منع ترميمها وتواجد مصاطب العلم فيها.

وفي سياق ملاحقة أهالي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الإثنين ثلاثة أشقاء مقدسيين، واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح في بلدة الطور.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن مخابرات وقوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الزعتري في بلدة الطور، واعتقلت نجلها جمال بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته، كما اعتقلت شقيقيه أحمد ومحمد من أمام مركز شرطة "المسكوبية" بعد توجهما إلى المكان.