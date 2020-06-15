شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف عددا من أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 15 يونيو 2020 استهدفت مليشيات الحوثي- الذراع الإيرانية في اليمن ، عدد من الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، مما أثار الرعب في صفوف الأهالي.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحة الدوشكا على منازل المواطنين والأحياء السكنية في مدينة التحيتا بشكل مكثف وعشوائي. Advertisements وأضافت المصادر ان حالة من الذعر والخوف والهلع تسود المدنيين القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء؛ الذين استفاقوا على الإستهداف الحوثي. هذا وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية بإستهداف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة دون اكتراث لحياة المدنيين.

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