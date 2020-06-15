مصرع 8 حوثيين على الأقل وتدمير آليات لهم شرق صنعاء

الإثنين 15 يونيو 2020

لقي 8 عناصر من مليشيا الحوثي مصرعهم، بنيران القوات الحكومية، وسقط قتلى وجرحى آخرون جراء غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديرية نهم شرق صنعاء.



وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف، أحبطت هجوماً شنّته مليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements

وقالت المصادر، إن مليشيات الحوثي الإرهابية شنّت هجوماً يائساً في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين في منطقة نجد العتق، إلا أن أفراد القوات الحكومية أفشلوا المحاولة وأقعوا مجموعة من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

وأكدت المصادر، أن ما لا يقل عن 8 من عناصر المليشيات الحوثية قتلوا بنيران القوات الحكومية، وجرح آخرون، فيما استهدفت مقاتلات التحالف بنحو 5 غارات تجمعات وآليات للمليشيات الانقلابية بمحيط منطقة نجد العتق وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات ودمّرت عدداً من الآليات القتالية.

ولليوم الثالث على التوالي، يخوض أفراد القوات الحكومية معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات بمديرية نهم، تمكنوا خلالها من استعادة مواقع ومرتفعات وكبّدوا الانقلابيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.