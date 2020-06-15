شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل المشهور بدور "الشيخ طفاح" في إب اليمنية جراء كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 15 يونيو 2020 توفي فنان وممثل مشهور في محافظة إب، وسط اليمن، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وأفادت مصادر محلية بالمحافظة، بوفاة الفنان "حسن علوان" المشهور بدور "الشيخ طفاح"، في مستشفى جبلة جنوب غرب مدينة إب جراء إصابته بفيروس كورونا. وتداول ناشطون صور الممثل معبرين عن حزنهم الشديد لوفاته وفراقه موضحين أن الدراما اليمنية خسرت أحد أبرز نجومها.

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