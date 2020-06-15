- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..مكتب وزارة التربية والتعليم يدين المحاولة الفاشلة لاستهداف محافظ حضرموت والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
أدان مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت وكل منتسبي الحقل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات بأشد العبارات والاستنكار المحاولة الفاشلة لاستهداف موكب محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، أثناء توجهه لمقر قيادة المنطقة يوم السبت الماضي.
وأكدت قيادة المكتب في ادانتها وقوف منتسبي الحقل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات الى جانب قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ البحسني راعي التعليم الأول بحضرموت ومبادلتها الوفاء بالوفاء والوقوف إلى جانبها في مسيرة التنمية بالمحافظة.
وأشارت قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة إلى أن مثل هذه الاعمال الفوضوية والتخريبية التي تستهدف قيادتنا وأمن المحافظة لن تجد طريقها الا للفشل في ظل الحس الأمني واليقظة العالية التي تتحلى بها أجهزتنا الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
صادر عن مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن..مكتب وزارة التربية والتعليم يدين المحاولة الفاشلة لاستهداف محافظ حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.