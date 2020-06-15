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شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذي شبام يعقد إجتماع طارئ للوقوف على آخر المستجدات بالمديرية والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
ترأس عبدالوهاب عبدالله بن علي جابر ، مدير عام مديرية شبام ، اجتماعاً طارئاً للمكتب التنفيذي بالمديرية والهيئة الإدارية ، حول الأوضاع والمستجدات التي شهدتها المديرية في الآونة الأخيرة .
وابتدئ الإجتماع بالترحم على أرواح الشهداء من أمن و شرطة المديرية الذين طالتهم آيادي الغدر و الخيانة ثالث أيام عيد الفطر المبارك مجددين مطالبتهم بملاحقة الجناة وكشف الجهة التي تقف وراء الحادث التي تستهدف السلم الإجتماعي بالمنطقة وتسعى الى زعزعة الأمن و الإستقرار .
وخلال الإجتماع الذي نوقشت عدد من القضايا و المواضيع ، والإطلاع على سير عمل لجنة الطوارئ ، وسبل تهم الوضع بالمديرية لحمايتها والحد من إنتشار الحُميّات والإشادة بإستمرار حملات التوعية ضد جائحة كورونا بمشاركة منظمات المجتمع المدني و الملتقيات التطوعية .
واستطرق تنفيذي شبام الى الجهود و المساعي الخيرية و التطوعية التي شهدتها مدينة شبام و ومنطقة السحيل الشرقي اثناء انقطاع الطريق الدولي
تجاة المواطنين والأسر العالقين مشيد بحسن الإستضافة التي قدمت وتشريف المدينة تجاه عابر السبيل .
وشدد المجتمعون الى ضرورة مشاركة مجتمعية الى جانب السلطة المحلية في حملة الرش الضبابي ومساندة ما بدأتة الملتقيات الطوعية من اعمال رش ضبابي انطلقت بمساعي ذاتية و فاعلي الخير .
واختتم الإجتماع بالشكر والتقدير إلى جمعية حضرموت الخيرية الإجتماعية بشبام لمساهمتها الفاعلة في تقديم مبيدات الرش الضبابي والذي استمر منذ المنخفض المداري الأول حتى اللحظة كما أشاد بالدعم الذي قدم من قبل الشيخ عمر سعيد بالرواس كمساهمة منة لشراء المبيد لإستمرار عملية الرش الضبابي للحد من إنتشار الحُميّات بالمديرية .
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