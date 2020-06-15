البحسني يطلع على مشاريع الأشغال العامة المنفذة في حضرموت خلال العام 2020

الإثنين 15 يونيو 2020

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه بالمكلا مدير مشروع الأشغال العامة بالمنطقة الفرعية حضرموت المهرة سقطرى المهندس عبدالرحيم عمر حوري، للاطلاع على نشاط مشروع الأشغال العامة في حضرموت والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ لهذا العام 2020م والبالغة 32 مشروعاً بقيمة اجمالية 4.252.755.38 دولار.



واستمع المحافظ البحسني من المهندس حوري إلى المشاريع الثمانية المنفذة ضمن تمويل منحة تحسين المدنUNOPS، والتي شملت استكمال خطوط المجاري الفرعية لمناطق باعبود والشفيع بمدينة المكلا، ومشروع رصف المرحلة الثانية بمنطقة المحضار، بقيمة إجمالية بلغت 921,381.50 دولار، إلى جانب المشاريع العشرة قيد التنفيذ ومنها مشروع مجاري منطقة الكودة ومشروع رصف شوارع السدد على 6 مراحل، بكلفة إجمالية بلغت 1,943,653.03 دولار، وكذا المشاريع الأربعة قيد تسليم الموقع ومنها مشروع الرصف بالأحجار لمسجد عمر وسوق النساء ومشروع رصف شوارع شعب البادية على مرحلتين، بمبلغ إجمالي 731,742.56 دولار.

Advertisements

واطلع محافظ حضرموت على مشاريع المنحة السعودي، التي تم تنفيذ منها مشروع خزان حجري سعة 300م3 بوادي العين وحورة، والى المشاريع قيد التنفيذ ومنها مشروع خزان حجري سعة 600م3 وخزان سعة 100م3 في الحارة وساه، بكلفة إجمالية للمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ 196,577.35 دولار.

كما تعرف المحافظ البحسني خلال اللقاء على المشاريع ضمن تمويل المنحة لمشاريع المياه والنظافة بمبلغ اجمالي 390.400.94 دولار، ومنها المشاريع المنفذة المتمثلة بإعادة تأهيل وصيانة حمامات عامة للسوق المركزي بالمكلا، بكلفة 16,574 دولار، إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ والتي تشمل مشروع تحسين شبكة المياه غرب وشمال منطقة الطلائع القديمة بفوة ومشروع إعادة تأهيل مشروع الصرف الصحي بمنطقة الغويزي، بكلفة إجمالية 373,826.94 دولار، وكذا مشاريع المحاكم والنيابات ومراكز الشرطة التي اعتمد منها مشروع تأهيل مركز فوة بمدينة المكلا، بمبلغ 29,000 دولار، ومشروع إنشاء حمامات عامة في منطقة الشرج بالمكلا، بقيمة إجمالية 40,000 دولار.

وثمّن محافظ حضرموت نشاط مشروع الأشغال العامة، في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية المهمة خلال النصف الأول من العام الجاري، حاثاً قيادة. مشروع الأشغال العامة على بذل المزيد من الجهود وتكثيفها خلال النصف الثاني من العام الجاري، لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ، وتنفيذ مشاريع حيوية أخرى تخدم المواطنين خلال المرحلة القادمة.

وأكد المحافظ أن قيادة السلطة بالمحافظة قدمت وستقدم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة مشروع الاشغال على تنفيذ مشاريعه في المحافظة، معرباً عن خالص شكره لـ UNOPS والمنحة السعودية على دعمهم وتمويلهم اللازم لمساندة المحافظة ودعم مشروع الاشغال العامة لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على المواطن في حضرموت.