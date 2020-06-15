شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة من حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 15 يونيو 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب الحديدة، فيما ردت القوات على مصادر النيران واخمدتها.

وأفادت مصادر محلية في حيس أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة على الأحياء السكنية في مركز المدينة من الشمال الشرقي للمديرية. Advertisements في السياق قالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات من مناطق سيطرتها في منطقة الحمينية غرب حيس. وأضافت المصادر ان القوات المشتركة رصدت مصادر النيران الحوثية ووجهت لها ضربات مركزة، وتمكنت من إخمادها على الحال. وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي في محاولة بائسة لإعادة الثقة لعناصرها المتقهقرة ولكن دون جدوى

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