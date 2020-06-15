شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الكويتية تعلن تعافي 772 إصابة من مرض (كوفيد-19) والان مع التفاصيل

الإثنين 15 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الاثنين، تعافي 772 إصابة من مرض (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 27531 حالة.

Advertisements وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ،بإنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .

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