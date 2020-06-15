الجزائر ترفع الحجر عن بعض المناطق

الإثنين 15 يونيو 2020

قرّرت الحكومة الجزائرية، رفع الحجر الصحي الكامل عن بعض المناطق، وإبقاءه جزئياً مع تعديل ساعات حظر التجوال في مناطق أخرى، بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وفق بيان. وأبقيت قيود الحجر المنزلي على 29 ولاية من أصل 48، منها الجزائر العاصمة، بينما رفع الحجر كلياً عن 19 ولاية منها تيزي وزو وتلمسان. وعدلت أيضاً مواعيد حظر التجوال في الولايات الـ29، حيث سيفرض من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحاً. وتعد هذه المرحلة الثانية من مخطط الخروج من الحجر بصفة تدريجية ومرنة بعد مرحلة أولى بدأت في 7 يونيو مع عودة العمل في بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

