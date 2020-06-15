أكثر من 50 ألف مصاب بكورونا في كولومبيا

الإثنين 15 يونيو 2020

قالت وزارة الصحة الكولومبية أمس الأحد إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 50 ألف شخص في الوقت الذي تقترب فيه جارتها الإكوادور من نفس العدد.



وأعلنت كولومبيا عن تسجيل 50939 إصابة بالفيروس و1667 وفاة. وسجلت الإكوادور أكثر من 46700 حالة إصابة و3896 وفاة.

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وفاق المرض طاقة النظام الصحي في الأكوادور تاركا السلطات في بعض الأحيان عاجزة عن جمع جثامين المتوفين، كما اضطرت الحكومة لتخزين الجثث مؤقتا في حاويات شحن مجهزة بنظم تبريد.

وتضرر اقتصاد كولومبيا من الحجر الصحي، الذي فرضه الرئيس إيفان دوكي، وكذلك تراجع أسعار النفط.

وفرضت البلاد إجراءات العزل العام في أواخر مارس، ومن المتوقع رفعها في أول يوليو المقبل.