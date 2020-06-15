شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أدنى وفيات يومية بكورونا في الولايات المتحدة منذ أسابيع والان مع التفاصيل

الإثنين 15 يونيو 2020 سجّلت الولايات المتّحدة 382 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يوميّة هي الأدنى منذ أسابيع، وفق إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز أمس الأحد.

ومنذ نهاية شهر مايو، نادراً ما بات عدد الوفيّات اليوميّة بفيروس كورونا يتجاوز الألف حالة في الولايات المتّحدة.

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