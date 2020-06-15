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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي تواصل فيه بكين التصدي لتفشي جديد لمرض كوفيد-19.
ومن بين الحالات الجديدة، التي تم تشخيصها هناك 36 حالة في العاصمة، حيث تجرى فحوصات لآلاف الأشخاص في منطقة فنجتاي جنوب غرب البلاد بعد أن تم تتبع مجموعة من المصابين تعود لسوق للبيع بالجملة في شينفادي.
وتعتبر شينفادي أكبر سوق زراعية بالجملة في الصين من حيث قيمة المعاملات، وتوفر 90 بالمئة من الفواكه والخضروات الطازجة في العاصمة.
كما تم تسجيل عشر حالات جديدة قادمة من الخارج اليوم الاثنين.
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