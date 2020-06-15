شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 192 حالة والان مع التفاصيل

الإثنين 15 يونيو 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 186461 حالة.

Advertisements وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد أربع حالات ليبلغ 8791 في المجمل. وكان المعهد سجل أمس الأحد 247 إصابة وست وفيات.

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