شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 143 وفاة و8246 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 15 يونيو 2020 أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الاثنين عن تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210 حالات.

وقال إن 143 شخصا توفوا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 7091.

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