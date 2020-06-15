شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد التركي يواصل النزيف .. 17 مليار ليرة عجز الميزانية في مايو والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات وزارة المالية التركية اليوم عن تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة (2.53 مليار دولار) بميزانية الحكومة المركزية في مايو. وبلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايو، وفقا للأرقام.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وفي سبتمبر، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.