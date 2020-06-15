شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد التركي يواصل النزيف .. 17 مليار ليرة عجز الميزانية في مايو والان نبدء بالتفاصيل
وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وفي سبتمبر، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الاقتصاد التركي يواصل النزيف .. 17 مليار ليرة عجز الميزانية في مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.