شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. 511 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ« COVID-19» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 511 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وتسجيل 772 حالة شفاء، وحالتي وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 36,431 حالة.

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