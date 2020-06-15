شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : اختراق 18 طائرة تركية لأجوائنا «تصرف استفزازي» والان نبدء بالتفاصيل
استنكرت السلطات الأمنية في العراق ، اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل أمس الاحد مِن خلال (18) طائرة تركية متجهة باتجاه (سنجار- مخمور - الكوير- اربيل) وصولا الى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم مِن الحدود التركية داخل الاجواء العراقية واستهدف مخيم للاجئين قرب مخمور وسنجار.
وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة: عاودت الطائرات التركية الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متاخرة من ليلة امس و هذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية .
وتابع :"يجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين". وندعو الى عدم تكرارها. وان العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة.
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