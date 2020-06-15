العراق يستنكر اختراق طائرات تركية للأجواء وقصف لاجئين

الخليج 365الإثنين 2020/6/15 01:32 م بتوقيت أبوظبي
استنكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الإثنين، اختراق طائرات تركية أجواء البلاد.
وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، إن طائرات تركية استهدفت مخيم للاجئين قرب منطقتي مخمور وسنجار شمالي البلاد.
وشددت على أن "اختراق طائرات تركية لأجوائنا انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق".
واعتادت تركيا اختراق الأجواء العراقية بدعوى ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا من تسقط ضحايا من المدنيين.
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