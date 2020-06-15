ألمانيا تعرض قريبا نتائج تقرير عن التطرف اليميني في الجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم الجيش الألماني طرح نتائج تقرير عن وضع التطرف اليميني داخل صفوف قواته الخاصة قبل العطلة الصيفية.

وبحسب تقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، ذكر ضابط في القوات الخاصة لوزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور في خطاب أن هناك تسامحا في توجهات يمينية متطرفة داخل صفوف القوات، كما يتم التستر عليها أحيانا عن عمد.

وقالت كرامب-كارنباور في تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية إنها سعيدة بأن هناك "أفراد شجعان يرفعون أصواتهم"، وأضافت: "الإشارة الواضحة هي: من يحدد سوء الأوضاع يساعد في القضاء عليها، بينما من يصمت يصبح جزءا من المشكلة ويكون مشاركا في الذنب".

وكانت الوزيرة أعلنت مساء الجمعة الماضية أنها ناقشت فحوى الخطاب خلال انعقاد أول جلسة للجنة العمل المعنية بالقوات الخاصة التي كلفت بتشكيلها.

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وقالت الوزيرة في تصريحات لـ"فوكوس" إن مرسل الخطاب تم إخضاعه مباشرة لرئيس أركان القوات الخاصة، "حتى يتمكن من المشاركة في إصلاح التدريب والقضاء على سوء الأوضاع الذي تحدث عنه"، مضيفة أنه من المقرر عرض نتائج تقرير مجموعة العمل قبل العطلة الصيفية.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأخيرة للبرلمان الألماني (بوندستاج) قبل بدء العطلة الصيفية البرلمانية ستُعقد في 3 تموز/يوليو المقبل.

وأكدت الوزيرة أن "الغالبية العظمى من الرجال والنساء في الجيش الألماني" مخلصون "لديمقراطيتنا"، مضيفة أنهم على استعداد أيضا للدفاع عن النظام الحر بحياتهم، وقالت: "اليمينيون المتطرفون - وبالطبع كافة المتطرفين الآخرين - يخونون هذا النظام الأساسي وهذه القيم، ويخونون الزمالة التي تمثل مغزى الجندية في نظام ديمقراطي"، مؤكدة أن هؤلاء ليس لهم مكان في الجيش الألماني، وقالت: "سنبعدهم على نحو حاسم".