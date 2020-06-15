شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الكويتية تعلن تعافي 772 إصابة من مرض (كوفيد-19) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الاثنين، تعافي 772 إصابة من مرض (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 27531 حالة.



وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ،بإنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .

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