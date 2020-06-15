شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد إنها سجلت 17110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و612 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك مقابل 21704 إصابات و892 وفاة في اليوم السابق.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ أكثر من 867 ألف حالة و43332 وفاة.

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