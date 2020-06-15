تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 192 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 186461 حالة.



وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد أربع حالات ليبلغ 8791 في المجمل.

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