الخطوط اليابانية تستأنف الرحلات الداخلية بمطار طوكيو في يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية "جال" اليوم الإثنين إنها سوف تستأنف عمليات الطيران والأمن الخاصة بالرحلات الداخلية بكامل طاقتها في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو في يوليو، مع توقع زيادة حركة السفر مع رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا تدريجيا.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن الشركة سوف تستأنف الخدمات في الجناح الشمالي لمطار طوكيو الدولي، وهو الاسم الرسمي للمطار، حيث تخطط الحكومة للتراجع عن توجيهها بأن يحجم الناس عن عبور حدود المقاطعات يوم الجمعة.

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وكانت "جال" تستخدم أربع نقاط تفتيش أمنية من النقاط الست في المبنى رقم 1 بالمطار قبل تفشي الفيروس، لكنها علقت نقطتين في 17 أبريل عندما قلصت الرحلات الداخلية بسبب الانخفاض الحاد في أعداد الركاب وسط الوباء.

يأتي ذلك في حين أكدت حكومة العاصمة طوكيو تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، حسبما نقلت كيودو عن مصدر مطلع.

كما أن اليوم هو الثاني على التوالي الذي تسجل فيه طوكيو عدد حالات إصابة جديدة يقترب من 50 حالة، مما أثار مخاوف بشأن زيادة كبيرة جديدة في عدد الإصابات.

وكانت حكومة طوكيو قد سجلت 47 حالة جديدة أمس الأحد، وهي أعلى حصيلة يومية لها منذ الخامس من مايو الماضي، وذلك مقابل 24 حالة يوم السبت.