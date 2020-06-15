شكرا لقرائتكم عبير موسي: سحب الثقة من الغنوشي الخطوة الأولى لحل الأزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس عبير موسي، الاثنين، عن اجتماع سيُعقد اليوم لرؤساء كتل نيابية لمناقشة المقترحات المقدمة لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية.

ونقل حساب الحزب على موقع "فيسبوك" عن موسي قولها خلال حديث مع إذاعة "شمس إف. إم": "نحن أمام تنظيم سياسي دخل البلاد تحت لافتة التمدن وعلاقاته موجودة مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين".

واعتبرت موسي أن سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم "حركة النهضة" المنضوية تحت "الإخوان المسلمين"، راشد الغنوشي، "هي الخطوة الأولى نحو الانفراج".

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وأضافت: "تعرضت لتهديدات متصاعدة في هذه الفترة. ولدي اليوم موعد مع فريق مقاومة الإرهاب" لمناقشة هذا الموضوع.

وتتصاعد الأصوات السياسية والشعبية مؤخراً في تونس، مطالبةً بسحب الثقة من الغنوشي ومنددةً بإقحام "النهضة" للبلاد في أجندات خارجية، خاصةً في ليبيا.

ومنعت بلدية باردو في العاصمة التونسية أمس إقامة احتجاجات قبالة البرلمان مطالبة بحله، متحججةً بدواع صحية لمنع تفشي كورونا.