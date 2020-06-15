العنصرية تطول الجميع.. مسنة أمريكية تهين فتاة فلبينية بكاليفورنيا:" أخرجوا من هذا البلد وعودوا إلى أي بلد آسيوي نحن لا نريدك هنا"

تعرضت فتاة أميركية من أصول فلبينية، إلى هجوم لفظي حاد من امرأة مسنة، وعبارات "عنصرية"، في ظل تصاعد الجدل في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد الأميركي من أصول إفريقية قبل أسابيع.

كما تم العثور على جثمان شاب أسود يدعى روبرت ل. فولر، يبلغ من العمر 24 عامًا، معلقًا من شجرة فى مقاطعة لوس أنجلوس الشمالية .

و تشهد فيه الولايات المتحدة مظاهرات وأعمال عنيف على خلفية عنصرية الشرطة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود من منيابوليس توفى فى 25 مايو، بعد أن جثم ضابط شرطة أبيض على رقبته، البلاد، وكذلك اطلاق الرصاص على رجل أسود فى مدينة أتلانتا وأدى إلى وفاته .

وأظهر تسجيل مصور، انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة مسنة وهي تشتم فتاة أميركية من أصول فلبينية، رغم أن الفتاة لم تكن تفعل شيئا سوى ممارسة الرياضة في حديقة عامة جنوبي ولاية كاليفورنيا.

Advertisements

وقالت المرأة المسنة للفتاة: "اخرجوا من هذا العالم. اخرجوا من هذا البلد، وعودوا إلى أي بلد آسيوي جئتم منه إليه. هذا ليس مكانك، هذا ليس بلدك، نحن لا نريدك هنا".

ووجهت المرأة المسنة للفتاة كلمات "نابية"، واتهمتها بأنها تغلق أحد السلالم في الحديقة من أجل ممارسة الرياضة، في حين تمالكت الفتاة نفسها ولم ترد على المرأة سوى بكلمة "شكرا".

وقال الفتاة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "شاهدت مقاطع فيديو وسمعت عن ممارسات عنصرية مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنني لم أعتقد أبدا أنها ستحدث معي لم أعد أشعر بالأمان الآن اعتقدت أن هذا لن يحدث لي أبدا لقد ولدت وترعرعت هنا، والآن أصبحت أخشى حتى الخروج من المنزل".

وقالت إدارة شرطة مدينة تورانس في ولاية كاليفونيا، حيث وقعت الحادثة الأربعاء الماضي، إن الفتاة قدمت بلاغا بتعرضها لـ"تهديد إجرامي" بعد الحادث بيوم، مشيرة إلى أن التحقيق في الأمر لا يزال مستمرا.