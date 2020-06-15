نقاش أممي طارىء حول العنصرية وعنف الشرطة

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وافقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين على طلب تقدمت به الدول الإفريقية لإجراء نقاش طارئ حول العنصرية ووحشية الشرطة هذا الأسبوع بعد الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة والعالم إثر وفاة جورج فلويد.

مع استئناف الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد تعليقها في آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، تمت الموافقة على اقتراح رئيس المجلس إليزابيث تيشي – فيسلبرغر بعقد المناقشة بعد ظهر الأربعاء دون أي اعتراض من أعضاء المجلس الـ 47، وتم تمريره بالإجماع.