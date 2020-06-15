روسيا تحكم بالسجن على عنصر بحرية أميركية سابق بتهمة التجسس

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أصدرت محكمة في موسكو الاثنين حكما بالسجن 16 عاما على العنصر السابق في البحرية الأميركية بول ويلان بتهمة التجسس، في ملف يلقي بثقله على العلاقات الروسية-الأميركية.

ودانت محكمة مدينة موسكو ويلان بتهمة الحصول على معلومات سرية في حين وقف هو في القاعة رافعا لافتة كتب عليها "محاكمة صورية" مناشدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل.