اليابان تنفي قرار تخفيف قيود دخول الأجانب للبلاد

نفى وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، اليوم الإثنين، صحة تقرير إخباري ذكر أن الحكومة قررت تخفيف حظر دخول المسافرين من بعض الدول، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكانت صحيفة "يوميوري" ذكرت في الأسبوع الماضي أناليابان قد تسمح باستئناف رحلات العمل من وإلى أستراليا ونيوزيلندا وفيتنام وتايلاند في الشهور القليلة المقبلة.
وقال الوزير للبرلمان، إن الحكومة تدرس سبلا لتخفيف قيود الدخول آخذةفي الاعتبار عدة عوامل، مضيفا أنها ستخففها على مراحل إذا قررت ذلك.
ورفعت اليابان نهاية الشهر الماضي حالة الطوارئ التي كانت قد فرضتها في أبريل الماضي، لمواجهة وباء كورونا.
وبرفع حالة الطوارئ تم إلغاء القيود عن المواطنين، والسماح لهم بحرية الحركة واستئناف الأنشطة التجارية، في عموم البلاد.
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