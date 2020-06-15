بإعلان الأحكام العرفية.. مدينة صينية تواجه خطر بؤرة وباء جديدة في بكين

فرضت الأحكام العرفية في مدينة باودينج بمقاطعة هيبي المجاورة للعاصمة الصينية بكين بعد أن اكتشفت بؤرة لـ"كوفيد- 19" في أكبر سوق جملة للمنتجات الزراعية في العاصمة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحكومة المدينة إن "مقر عمليات مكافحة الوباء أعلن عن فرض فوري للأحكام العرفية وإطلاق آلية زمن الحرب لمنع انتشار الوباء في باودينج".
يشار إلى أن باودينج تقع بالقرب من بكين،وتربط بين المدينتين حركة نشطة للغاية للبضائع والأشخاص، ما يتطلب درجة عالية من اليقظة.
وتقع مدينة باودينج، التي يزيد عدد سكانها على 11 مليون نسمة، على بعد 147 كيلومترًا من بكين.
وكان جرى في 13 يونيو إغلاق أكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في شينفادي في منطقة "فنجتاى" ببكين، بعد أن كشف تحقيق وبائي وجودالفيروس التاجي على لوح لتقطيع سمك السلمون مستورد.
وفرضت الأحكام العرفية المعتادة في زمن الحرب في منطقة فنجتاى؛ كما رفع مستوى الاستجابة للطوارئ في مجال الصحة العامة مرة أخرى إلى المستوى الثاني.
وحذر شو هيجيان، المتحدث باسم حكومة بكين، من أن خطر تفشي المزيد من عدوى "كوفيد – 19" في بكين بسبب البؤرة الجديدة، مرتفع للغاية.
ويوجد في مستشفيات بكين في الوقت الحالي، ما مجموعه 79 شخصا مصابين بفيروس كورونا، في حين لم تسجل قبل 11 يونيو في بكين لمدة 56 يوما أي حالة محلية لعدوى كورونا.
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