المعارضة الفنزويلية تنسحب من الانتخابات التشريعية المقبلة

أعلنت المعارضة الفنزويلية، التي تشكل غالبية في البرلمان، أمس الأحد، انسحابها من الانتخابات التشريعية المرتقبة بحلول نهاية السنة، واصفة هذه العملية بأنها "مهزلة"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قال ممثلو 11 تنظيمًا سياسيًا، بينها أبرز أربعة أحزاب معارضة، إن "الأحزاب الديمقراطية الفنزويلية لن تصادق أو تعترف بأي مهزلة انتخابية تنظمها الديكتاتورية (النظام الحاكم) بحسب مصلحتها".
ونددت هذه التنظيمات بـ"الحجة الديكتاتورية" لهذه الانتخابات الهادفة إلى تجديد الجمعية الوطنيةفي عملية ستؤدي على حد قولها إلى "تفاقم الأزمة السياسية الحالية".
وعينت محكمة العدل العليا، الجمعة، أربعة أعضاء على رأس المجلس الوطني الانتخابي المكلف بالإشراف على الاقتراع، الذي لم يحدد أي موعد له بعد، لكن بموجب القانون يجب أن ينظم هذه السنة.
وعينت المحكمة، التي تتهمها المعارضة بأنها منحازة إلى جانب السلطة، على رأس المجلسالوطني الانتخابي القاضية، إنديرا مايرا ألفونزو إيزاغويري، التي كانت كندا فرضت عقوبات عليها مع عدد من المسؤولين الفنزويليين الآخرين في مايو 2018، متهمة إياهم بالمشاركة في تدهور الوضع السياسي في فنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل.
ورحب مادورو بتعيين السلطات الانتخابية الجديدة السبت قائلاً "لقد آن الأوان"، بينما رفضت المعارضة بزعامة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد، الاعتراف بالهيئة الانتخابية ووصفتها بأنها "باطلة".
وكانت المعارضة فازت في الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2015 وحازت على 112 من أصل 167 مقعدا في البرلمان.
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