كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا تحكم بالسجن 16 عاما على عنصر سابق بالبحرية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها اليوم الاثنين، بأن محكمة روسية حكمت بالسجن 16 عامًا على عنصر سابق في البحرية الأمريكية متهم بالتجسس.

وكان القاضي قال إن المارينز السابق البالغ من العمر 50 عاما سيقضي عقوبته في "معسكر نظام شديد".

وقد ذكر صحفي لوكالة فرانس برس على الفور، أن بول ويلان، الذي حضر جلسة الاستماع على الفور أعلن أنه سيستأنف "المحاكمة الصورية" وندد بها،