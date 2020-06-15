كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرنسا: انتهينا من أسوء مرحلة للوباء.. لكن الفيروس لم ينتهي بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران، اليوم الاثنين، أن البلاد تجاوزت أسوأ جزء من وباء الفيروس التاجي، لكن يجب ان يظل الناس مع استمرار الفيروس في الانتشار.

وقال فيران لتلفزيون LCI"الجزء الأكبر من الوباء اصبح ورائنا ولكن الفيروس لم يمت. لم نهزمه بالكامل ونسيطر على تداوله. نحن نواصل الاختبار.

وقد أفادت فرنسا يوم الأحد عن تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 29407. وكان اليوم الخامس الذي ظل فيه عدد القتلى دون 30.

وفي الوقت نفسه، اوضح الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأحد إنه يسرع من خروج فرنسا من الإغلاق بسبب الفيروس التاجي، حيث سمحت المطاعم والمقاهي في باريس بإعادة فتح أبوابها بالكامل اعتبارًا من يوم الاثنين، في نفس اليوم الذي رفعت فيه فرنسا القيود على حدودها للمسافرين من الاتحاد الأوروبي.

وردًا على سؤال عما إذا كان يخشى موجة جديدة من الإصابات بعد أنباء عن وجود مجموعة جديدة من الحالات تتمحور حول سوق الجملة في الصين، قال فيران إنه ليس قلقا ولكنه يقظ.

