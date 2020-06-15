جمعية “باقي الخير” في طنجة تحقق حلم أخوين مكفوفين وتفتح لهما محل بقالة لإعالة عائلتهما – فيديو

فيديو: يونس الميموني

حققت جمعية باقي الخير، اليوم الأحد، في طنجة، حلم أخوين مكفوفين، بعدما فتحت لهما محل بقالة في حي بنديبان، لإعالة عائلتهما.

وعبر الأخوان المستفيدان من مشروع الجمعية عن فرحتهما للمبادرة المذكورة، معتبرين أنها أحيت فيهما الأمل من جديد.

وأضاف الأخوان أن الفئات المعوزة في المجتمع تحتاج إلى مثل هذه المبادرات من أجل مساعدتها في سد حاجياتها اليومية، وتحسين حياتها.

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وقال أصحاب المبادرة إنهم زاروا أسرة الأخوين المكفوفين، المكونة من 13 فردا، من أجل معاينة وضعيتها الاجتماعية، قبل أن تقرر الجمعية فتح باب التبرعات عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، إذ تمكنت في ظرف يومين من جمع مبلغ 53 ألف درهم، جهزت بها المحل.

وأوضح أصحاب المبادرة أنهم يطمحون إلى وصول عدد المشاريع، التي ستنجز مستقبلا لفائدة الأسر المعوزة، إلى ألف مشروع.