أسعار النفط تتراجع وسط تخوفات من موجة كورونا أخرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفضت أسعار النفط الخام نحو 4 في المئة من قيمتها في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، وسط تخوفات من عودة تفشي جائحة كورونا مجددا في بلدان رئيسة كالصين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس الأحد، تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ شهرين؛ إذ بلغ عدد الإصابات 57 في الساعات الـ24 الأخيرة، 19 منها مصدرها من خارج البلاد.

وعادت موجة الخوف التي كانت بادية على الاقتصاد العالمي في آذار/ مارس الماضي، مجددا في الوقت الحالي.

وأدت موجة الخوف تلك إلى ضعف الطلب على الخام، ومهدت لعودة حادة في تخمة المعروض.

Advertisements

وبحلول الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آب/ أغسطس بنسبة 2.76 في المئة أو 1.06 دولارا إلى 37.67 دولارا للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم تموز/يوليو بنسبة 4.10 في المئة أو 1.43 دولارا إلى 34.84 دولارا للبرميل.

وفقدت أسعار النفط الخام، كافة مكاسبها المحققة مطلع الشهر الجاري، بإعلان تحالف "أوبك+" تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي شهرا إضافيا حتى نهاية تموز/ يوليو القادم.