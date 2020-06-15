"ديزني لاند" تفتح أبوابها في هونغ كونغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفتح متنزه "ديزني لاند" في هونغ كونغ،أبوابه الخميس المقبل بعد إغلاق دام حوالى خمسة أشهر في هذه المدينة التي نجحت عموما في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتنزه في بيان اليوم الإثنين الماضي أن على الزوار التوقيع على تصريح صحي والخضوع لقياس منتظم للحرارة ووضع الكمامات طوال الوقت إلا عند تناول الطعام.

وهو ثاني متنزه تابع لمجموعة "ديزني" في العالم يعاود خدماته خلال الجائحة بعدما استؤنف النشاط في شنغهاي الشهر الماضي.

ولا يزال المتنزهان في طوكيو وباريس مغلقين في حين ينوي متنزه "ديزني" الرئيسي في كاليفورنيا إعادة فتح أبوابه في تموز/يوليو.

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وكانت هونغ كونغ من أولى مناطق العالم التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد ظهوره في وسط الصين وتحوله إلى جائحة عالمية.

إلا أن هذا المركز المالي الكبير تمكن بشكل واسع من لجم انتشار عدوى الفيروس مع تسجيل 1100 إصابة وأربع وفيات فقط.

ويخضع كل الركاب الآتين من الخارج في المطار لفحوصات وتضعهم السلطات في الحجر الصحي في حال تبينت إصابتهم، يضاف إلى حجر منزلي من أسبوعين يفرض على كل الوافدين.

وتمنع سلطات هونغ كونغ راهنا التجمعات التي تزيد عن ثمانية أشخاص. ويفترض أن تدرس تمديد هذا القرار من عدمه الخميس مع إعادة فتح متنزه "ديزني لاند".