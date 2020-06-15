كورونا بالبلدات العربية: إصابات جديدة تعلق التعليم بالمزيد من المدارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار في البلاد، مع تسجيل إصابات جديدة في البلاد، حيث سجلت 67 إصابة جديدة خلال أقل من 12 ساعة، فيما يلاحظ تسجيل إصابات بصفوف الطلاب وطواقم التدريس في البلدات العربية.

ويأتي ذلك، فيما بلغ مجمل المصابين العرب بالفيروس قرابة 1400 بينهم 400 إصابة نشطة، علما أنه سجلت بالأسبوعين الماضيين قرابة 400 إصابة.

ومع اكتشاف الفيروس بصفوف بعض الطلاب والمعلمين، أعلن عن تعليق الدراسة في العديد من المدارس والبساتين ورياض الأطفال في العديد من البلدات العربية في النقب، منها رهط، وحورة، وشقيب السلام، وعرعرة النقب، وباقة الغربية، وأم الفحم، وحيفا، ويافا، والبعنة.

كورونا بالمدارس: إصابة 529 طالبا ومعلما وإغلاق 193 مدرسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد إصابات فيروس كورونا في سلك التعليم وصل إلى 529 إصابة من طلاب ومعلمين، وتم إغلاق 193 مؤسسة تعليمية في أنحاء البلاد.

وحسب المعلومات الصادرة عن الوزارة، فإن 25,669 موظفا في سلك التعليم، وطالبا يتواجدون في الحجر الصحي كإجراء وقائي لمنع تفشي الفيروس.

وأغلقت، أمس الأحد، 18 مدرسة جديدة، بينما يتواجد عشرات آلاف من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئات التدريس في الحجر الصحي كإجراء وقائي، لحين ظهور نتائج الفحوصات لاكتشاف كورونا.

ميدانيا في مدينة أم الفحم، تبين من فحوصات جديدة لفيروس كورونا ظهرت نتيجتها صباح اليوم الإثنين، وجود ثلاث حالات إيجابية مصابة مؤكدة في المدينة، إحداها لممرضة تعمل في بيت للمسنين في منطقة تل أبيب وتسكن هناك. فيما الحالة الثانية هي لطالب من مدينة باقة الغربية يتعلم في مدرسة المجد للتعليم الخاص في أم الفحم، وقد تم تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدرسة المجد كخطوة احترازية واحتياطية.

وتجري منذ ساعات الصباح الباكر مشاورات بين رئيس البلدية د. سمير صبحي ومفتشة التعليم الخاص المربية إيمان محاجنة وإدارة المدرسة ومندوبي وزارة الصحة ووزارة المعارف ورئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية سمير حلو، لفحص المسارات والأشخاص الذين كانوا بتواصل مع الطالب المذكور، لإبلاغهم بالدخول للحجر الصحي المنزلي وعمل الفحوصات اللازمة. مع الإشارة ان هذا الطالب لم يكن بتواصل مع باقي الطلاب في المدرسة خلال الأيام الأخيرة.

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22 إصابة بباقة الغربية وتعليق الدراسة

ويتواصل تعليق الدراس في جميع مدارس باقة الغربية منذ مطلع الأسبوع الجاري، بقرار من البلدية ولجان أولياء أمور المحلية في جميع المداس، على أن تجرى مشاورات جديدة بخصوص تعليق الدراسة بظل اكتشاف المزيد من الحالات.

وسجلت 12 إصابة جديدة في باقة الغربية خلال أقل من 24 ساعة ما يرفع عدد الإصابات في المدينة إلى 22 إصابة،

وحذر عضو لجنة الطوارئ الدكتور رياض مجادلة، مما وصفها بـ"موجة الانتشار السريع" للوباء، مشددا على ضرورة أن يتخذ الناس "الحيطة والحذر والتقيّد بالتعليمات".

تعطيل جهاز التربية والتعليم في شقيب السلام

بينما في النقب، أعلنت لجان أولياء أمور الطلاب في مدارس شقيب السلام، عن تعطيل جميع جهاز التربية والتعليم في القرية في الحضانات، والبساتين، والمدارس، وذلك في أعقاب إصابة معلمة بفيروس كورونا.

وجاء في البيان الصادر عن لجان أولياء الأمور "نعلم مدى تحفظكم واهتمامكم في الفترة الأخيرة بالنسبة للمسيرة التربوية في مدارسنا خصوصا في ظل تفشي وازدياد عدد المصابين بوباء كورونا بشكل ملحوظ".

وأضاف البيان "لذلك خلال اليومين الأخيرين قمنا بعدة فحوصات وتبين أن هناك معلمة تعمل في إحدى الروضات قد أصيبت بالفيروس، وعلى أثر ذلك هنالك الكثير من المعلمات قد دخلن إلى الحجر الصحي، ولا يخفى عليكم أيضا أنه قد تم الإعلان مؤخرا عن مصاب آخر أيضا في قريتنا شقيب السلام".

وتابع بيان لجان أولياء الأمور "من هذا المنطلق نرى أن هناك الكثير من الطواقم التدريسية والطلاب معرضين للإصابة بالفيروس. لذلك قررنا نحن لجان الآباء بالإجماع في مدارس شقيب السلام تعطيل جميع جهاز التربية والتعليم في كل من: الحضانات، والبساتين ،والمدارس، وذلك لنمنع تفشي الفيروس بصورة أكبر".